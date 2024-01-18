有些人外表看似嚴肅，內心卻慾望極大，微博運勢專欄點名3大禁慾系星座女性，顏值高、個性沉默內斂，看上去就像沒慾望一樣，不食人間煙火，但是一談戀愛就變了一個人，內心十分狂野。
▍Top3：雙魚座
雙魚女是典型的浪漫主義者，天生愛作夢，渴望找到心目中的白馬王子。表面文靜的她們一旦遇到心儀的對象，很可能壓不住內心的躁動，展開一系列倒追攻勢，甚至比男人還要主動。
▍Top2：金牛座
金牛女個性務實，比起外在條件，更重視男人的物質條件，但不代表她們就不好色。金牛女即便沉穩內斂，但對於長相俊秀的男人也毫無抵抗力，只要卸下防備，骨子裡的好色就會完全顯露出來。
▍Top1：天蠍座
天蠍女遠看像是一座冰山，神秘感十足，其實骨子裡是「活火山」，她們不是不色，只是色的不明顯，尤其對於鋒芒畢露、有才華的男人更是毫無抵抗力，天蠍女的熱情一旦被點燃，就會轟轟烈烈地愛一場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。