有些人外表看似嚴肅，內心卻慾望極大，微博運勢專欄點名3大禁慾系星座女性，顏值高、個性沉默內斂，看上去就像沒慾望一樣，不食人間煙火，但是一談戀愛就變了一個人，內心十分狂野。

▍Top3：雙魚座

雙魚女是典型的浪漫主義者，天生愛作夢，渴望找到心目中的白馬王子。表面文靜的她們一旦遇到心儀的對象，很可能壓不住內心的躁動，展開一系列倒追攻勢，甚至比男人還要主動。

▍Top2：金牛座

金牛女個性務實，比起外在條件，更重視男人的物質條件，但不代表她們就不好色。金牛女即便沉穩內斂，但對於長相俊秀的男人也毫無抵抗力，只要卸下防備，骨子裡的好色就會完全顯露出來。

▍Top1：天蠍座

天蠍女遠看像是一座冰山，神秘感十足，其實骨子裡是「活火山」，她們不是不色，只是色的不明顯，尤其對於鋒芒畢露、有才華的男人更是毫無抵抗力，天蠍女的熱情一旦被點燃，就會轟轟烈烈地愛一場。