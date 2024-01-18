美國中央司令部在社群平台X上發布聲明，稱這些胡塞飛彈對該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。這些已經裝載上軌的導彈可能隨時發射，促使美軍行使自我防衛的固有權利與義務。美軍發動的襲擊與採取的其他行動，將削弱胡塞繼續肆意在紅海、曼德海峽和亞丁灣攻擊國際與商業航運的能力。

周三早些時候，美國中央司令部宣布胡塞一架從葉門出動的無人機襲擊行經亞丁灣的美國散裝貨輪「M/V Genco Picardy號」，雖然造成一些損壞，但無人傷亡。

由伊朗支持的胡塞組織宣稱其攻擊紅海海域的行動，是為了表達對以色列殘害加薩的不滿，以及展現對加薩巴勒斯坦人的支持。胡塞此舉打亂全球商業活動，可能導致通膨再度反彈、過去激進升息的成果化為烏有，並使全球即將轉向降息的希望破滅。此外，這場原本只限於加薩走廊的以色列-哈瑪斯戰爭可能擴大為中東地區的混戰，也令國際社會高度戒備。