因應高中生8點到校即可，高雄市仁武高中規畫已久的「數位學生證」啟動，其中數位學生證有圖書證、學生證及一卡通 「三合一」功能，學生到校時先在校內差勤機刷卡，就能透過整合式APP發送訊息通知家長，讓親師都能即時掌握學生出勤狀況。

「數位學生證」同時藉由數位平台，家長也能以行動裝置掌握校方公告推播、出缺勤與差假查詢等多項功能。另透過電子設備的資訊傳遞，仁武高中能藉由導師制度連絡未準時到校學生家長，讓家長在第一時間能知道孩子是否安全到校上課，可謂是多元化的家長聯繫。

參與數位學生證、校園APP的多元功能及操作方式的教育訓練的仁武高中實習老師郭曉恩，由於貌似高雄新科立委黃捷，深受學生喜愛，學生暱稱之為「仁武高中黃捷老師」，對於仁武高中展現數位校園讓親師生溝通更智慧、即時且密切，表示在人生教書生涯的開始階段，除了教學上的學習，也對數位化校園行政的運作更加理解。

仁武高中校長余忠潔指出，現在已進入數位科技與日常生活密不可分的時代，教師、家長可透過手機或平板下載親師生平台，掌握校方公告推播、電子出缺勤差假查詢進行即時訊息傳達，使學校資訊不遺漏，提供查閱了解孩子學習狀況，藉由科技和孩子在仁武高中的校園生活一起快樂學習成長，提升自我能力。