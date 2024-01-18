為歡慶Hello Kitty 50週年紀念，長榮航空攜手三麗鷗公司，推出全新設計的輕量化夢幻餐車，每台皆有量身打造的專屬編號，全球限量120台，即日起在「長榮樂e購」開賣，預估掀起新一波航空迷與Hello Kitty迷的搶購。

長榮航空2021年10月首度販售全新機上餐車，2022年1月再推出於機上擺放免稅品以及服務用品的「航空箱」，皆造成航空迷搶購；2023年3月首度與三麗鷗合推第一款Hello Kitty聯名款輕量化餐車，推出當天秒殺完售，後續詢問熱度不斷。

長榮航空再度攜手三麗鷗，推出「長榮航空Hello Kitty 50週年紀念輕量化餐車」，該餐車以鋁合金製成，整體色系以浪漫的粉紅色搭配夢幻的紫色，並融入Hello Kitty50週年限定的貼紙設計風格，透過車身及內裝可愛的飛機及行李箱等元素，承載與Hello Kitty各個時期的回憶，傳達長榮航空與Hello Kitty陪伴旅客一起環遊世界的旅遊概念。

為滿足航空迷及Hello Kitty迷收藏需求，長榮航空表示，今日起開賣特別開放民眾可以購買指定序號的餐車，限量12台，每台售價4萬9999元；隨機序號限量108台，每台售價4萬5999元。

長榮航空表示，此次隨車加贈鋁製抽屜分隔板和鋁製酒瓶架，提升餐車空間使用功能，並附贈5個印有專屬Hello Kitty翅膀的夢幻紫色單軌透明抽屜，可作為辦公室雜物歸類、廚房用品收納及更衣間配件分類使用，也可視需求單獨購買，每個售價450元。