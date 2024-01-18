中選會主委李進勇18日出席行政院會，就2024總統立委大選的選務工作進行專案報告。（黃世麒攝）

行政院長陳建仁今（18）日在行政院會聽取中央選舉委員會「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」，要求中選會持續密切掌握各項錯假訊息，加強辦理相關澄清、舉報及函送檢警調機關等工作。至於中選會昨移送25件作票造謠案，是否有包含網紅愛莉莎莎？中選會說，檢警依法在偵處中的案件，中選會不便做說明。

陳建仁表示，這次選舉對於我國民主政治發展，有相當重要的影響，整體過程平和順利，未發生重大危安事件，社會各界都認為，這是一場相當成功的選舉，也獲得國際高度的肯定，可見台灣的民主成熟的發展，已成為亞洲的典範。

陳建仁特別感謝中選會督率各縣市，各縣市選委會工作人員及投開票所超過24萬名工作人員，在慎重策劃辦理下，秉持公正公平公開原則，妥善完成各項選務工作，開票統計作業迅速正確，讓選舉順利圓滿完成。

陳建仁提及，然而在這次選舉期間，網路上出現許多國內外有心人士，刻意捏造、杜撰並散播選舉錯假消息，試著干擾選務工作以及民心，所幸中選會及地方選舉委員會，迅速採取各項防治錯假資訊措施，減少錯假訊息的散播，降低影響選舉的機會。

陳建仁表示，陳建仁請中選會繼續密切掌握各項錯假訊息，加強辦理錯假資訊澄清、舉報，以及函送檢警調機關等工作，也請大家一起努力，深化台灣的民主發展，維持社會安定，持續打造溫暖堅韌、幸福的生活家園。

中選會副主委陳朝建出席行政院院會後記者會，媒體詢問針對選務造謠部分，中選會昨移送25件，是否有包含網紅愛莉莎莎？為何不在第一時間就移送？陳朝建表示，選務造謠的事證需要經過搜集，中選會掌握資料，也取得民眾提供資料，匯整後移送。因為中選會已經移送給檢警，檢警依法來處理，檢警依法在偵處中的案件，中選會不便做說明。

對於總統、立委開票號次干擾如何精進，陳朝建說，全國有將近1萬8千個投開票所，投開票所人力允許的這一狀況之下，是分兩組來開票，一組會是男聲、一組會是女聲，分別來開計票，總統跟區立委選票，待兩組開完之後，再來開政黨票。

他表示，如果該所人力是屬於不足的，可以用一組的方式來開票，就會是先開總統票、再開立委票、再開政黨票，依序為之。

他強調，現在的這個開票作業方式，是過去以來選務經驗累積的最佳這個結果，可以加快加速投開票的作業，也可以方便大家提早知悉投票結果，這次的選務造謠，指過去的造謠一樣，把男生女生的開票作業，予以混淆所導致，中選會還是要加以澄清。

陳朝建指出，實際上在投開票的作業程序中，就開票而言，不是只有政黨所推派的監察員在場監票，民眾也都在場監督，不可能有違法作票的情況，中選會已經多次說明。他說，如果大家有意見的話，中選會也會聆聽各界聲音，相關的選務作為或精進會持續進行。