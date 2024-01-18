68歲郭姓男子，因乘坐酒駕友人機車被攔查，郭男雖沒喝酒，仍因「連坐罰」遭到罰款。（執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

一名68歲郭姓男子，因乘坐酒駕友人機車，在台東市區趴趴走，遭警方攔查，機車騎士酒測值超標，遭移送法辦還罰款，後座郭男雖沒喝酒，但沒勸友人別騎車，還搭上酒駕車，被酒駕新制「連坐罰」，連同執行費等遭重罰12597元，原本還拖欠，直到法務部行政執行署花蓮分署登門造訪，他才只好去繳清。

政執行署花蓮分署說，68歲郭姓男子，搭上酒駕友人機車，為刻意躲避避方盤查，避開主要道路，在台東市區巷弄亂竄，仍逃不過警方法眼，在台東市區中華路二段的巷弄內，被警方逮個正著。機車騎士吐氣酒精濃度達0.55mg／L，當場舉發並裁罰12000元，警方同時告知「後座」郭姓男子同樣也觸法，讓郭男納悶不解！

因酒駕新制，對與酒駕者同車採「連坐罰」，酒駕三法修正案更將連坐南滿18歲，罰金從原本的600至6000元，提高到6000元至1萬5000元罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。

郭姓男子搭後座，雖沒喝酒，但因沒有勸導友人不要酒後騎車，甚還冒著生命危險共乘上路，在巷弄內被警方查獲，交通部公路局高雄區監理所台東監理站依法裁罰12000元罰單。

近期花蓮分署配合法務部行政執行署「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」，本月由書記官到台東郭男台東市家中訪查，郭姓男子3天後於本月15日自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用12597元。

花蓮分署呼籲，農曆春節家家歡樂團聚時節將近，「安全才是回家唯一的路」，除了自身千萬不要酒後上路外，也務必勸阻親友不要酒駕，也不要酒駕者同車，以免連同挨罰。

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