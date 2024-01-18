大陸《人民日報》用戶端報導，中國大陸國家移民管理局18日召開新聞發布會，發布2023年移民管理工作主要數據。據悉，大陸全國移民管理機構全年累計查驗出入境人員4.24億人次，同比上升266.5％；其中大陸居民2.06億人次、港澳台居民1.83億人次、外國人3547.8萬人次，同比分別上升218.7％、292.8％、693.1％。全年累計查驗出入境交通運輸工具2346.1萬架（列、艘、輛）次，同比上升143.4％；其中飛機54.1萬架次、列車9.1萬列次、船舶40.4萬艘次、機動車輛2242.5萬輛次，同比分別上升108.5％、16.8％、28.7％、149.5％。

據指出，2023年，大陸移民管理機構優化完善移民出入境管理政策措施，提檔升級政務服務，推出一批支持服務保障高品質發展的政策措施，主動高效服務促進高水準開放高品質發展。全年共簽發普通護照1842.8萬本、往來港澳台通行證件及簽證8609萬本件、外國人簽證證件170.5萬本次，同比分別上升1625.4％、1318％、158.3％。480萬餘人次大陸居民享受赴港澳簽證「全國通辦」便利，節省交通費88.8億元人民幣，1.9萬名粵港澳大灣區大陸高層次專業人才獲批往來港澳人才簽證，人才、技術等要素高效有序流動，440萬餘人次港澳居民持延期「回鄉證」順暢通關，1200萬人次在大陸便捷辦證辦事。移民管理局政務服務平台共為中外出入境人員提供查詢等政務服務9095萬人次，為港澳居民、華僑和外國人免費提供身分核驗服務2718萬人次，12367移民管理政務服務熱線接處全球來電580萬通，平均滿意率99.31％。