大陸GDP兆元城市俱樂部的名單是否產生變化，是這些年區域經濟領域最受關注的話題之一。日前江蘇常州正式官宣邁入「兆元俱樂部」，成為全大陸第25個GDP破兆元的城市，後續山東煙台也很可能加入。同時包含常州與煙台的GDP表現與成長，也被解讀為大陸「腰部城市」的進一步崛起意義。

值得注意的是，目前煙台還並未公佈2023年的GDP數據，但從前3季煙台實現地區生產總值7260.1億元（人民幣，下同），比常州同期的7006.1億元還高出200多億。正常情況下，煙台突破兆元GDP的機率同樣很高。

根據澎湃新聞報導，如果常州與煙台兩城攜手晉級，對所在省都具有重要意義。首先常州繼蘇州、南京、無錫、南通之後破兆元，標誌江蘇成為全國首個擁有5個兆元級城市的省份。

此外，相對於此前一些直轄市、省會城市、副省級城市在經濟總量上的突破，如期晉級的常州、與准兆元的煙台，還有一個特點。無論從行政級別，還是從城市定位看，都不是常規意義上的中心城市或是「頭部城市」，比較形象的說法屬於「腰部城市」。

事實上，在已經確定的大陸25個GDP兆元級城市中，「腰部城市」已成為一股不可忽視的力量。例如之前晉級的無錫、泉州、南通、東莞等，都可以歸入此列。崛起一方面是因為一大批在政策、資源、產業、底蘊等各方面都更具綜合優勢的省內頭部城市已率先進入新階段，朝GDP的2兆元、3兆元方向前進。其次則是近年来越来越多省份提出打造经济副中心，這讓多数「腰部城市」在各自省内開始實際扮演副中心或是次级支撑的角色。