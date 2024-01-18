對於豬價的看法，鄭武樾說，台灣有環保問題，想要再增加養殖豬隻數量很難，豬隻供應量會減少，預期價格緩解修正後，將會跌至約每公斤83~85元，再漲回來約85~90元間。至於雞價則是要看禽流感影響的程度，而蛋價，他則認為會持穩。

鄭武樾指出，近期美元上漲，玉米/黃豆價錢預估將能持穩，國內5%進口稅免稅將至2024年3月結束，預期項政策不會再延續，所以不少業者趕在此期限前大量進口，國內市場反而有些供過於求，Q2可望回穩。如果大宗物價回歸平常，5%免稅取消後，整體應該跟現在差不多。

紅海危機使得運價蠢蠢欲動，鄭武樾擔心的說，運費因以巴戰爭跟紅海危機需繞過好望角使費用增加，這是一個很大的不確定因素，大宗物資美國/巴西/阿根廷玉米跟黃豆生產很順，但運費方面增加幅度很大，一增一減下，差不多抵消了。

卜蜂去年配息3.5元，由於2023年營運表現出色，法人預期今年有機會配發現金股利4.5~5元間，若以今(18)日95元平盤價來推估，現金殖利率約4.7~5%左右。