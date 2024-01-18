新竹市政府斥1.1億元整修西大路地下道後，先前卻遭藍白議員質疑違法轉包、工程品質堪慮，市議會17日赴現地會勘，綠營議員質疑為何高虹安市府未驗收就啟用？市府18日駁斥，西大路地下道早在2022年8月開放通行，並非新竹市長高虹安上任後才開放。

新竹市議會新聯線政團藍白議員先前在大選前開記者會，質疑前市府放水圖利、違法轉包，2條地下道變1條還追加預算，廠商也未按圖施工使品質堪慮，有如「新竹棒球場2.0」，要求現任市府徹查；當時市府表示，已責成政風處調查，並委託專業技師公會鑑定。

市議會重大公共工程品質監督小組17日赴西大路地下道會勘，民進黨市議員劉康彥質疑，為何高虹安市府未驗收西大路地下道工程就啟用？此外，針對藍白議員質疑，涉嫌藉由調整瀝青級配圖利，造成行車不安全，劉康彥也認為，市府有責任說明是否有明顯價差，若無價差，何來圖利？

民進黨市議員曾資程也指出，府會都由藍白兩黨控制，高虹安1年多來只會消費前朝炒作媒體聲量，無人被起訴也找不到弊案的證據，呼籲有弊案就查辦到底，市府相關工程應該回歸《政府採購法》，回歸專業與合約精神。

對此，市府18日澄清，西大路地下道於市長高虹安上任前，早在2022年8月起開放通行，同年12月施工完畢辦理停工，僅剩變更程序未完成，並非上任後才開放，請勿以訛傳訛。

市府也表示，去年1月，因西大路地下道機車道需進行缺失改善，施工時間皆於夜間進行，並無影響日間通行。另，過去未驗收完成即開放通行，經查因當時有公共通行的必要性，因此在施作完成並取得相關試驗數據，確認安全無虞後先開放通行，未來將加強通車前檢驗程序。

至於瀝青級配，市府指出，在工程設計上皆有不同考量，市府將查明，若此案於設計圖說確實要求為3／4”密級配，如廠商未經機關同意變更為1／2”密級配，恐涉及未按圖施工，市府將要求廠商依契約規定辦理改善。市府強調，將以契約要求與採購法相關規定，參考第三公正單位鑑定報告成果，查明此案工程品質並釐清外界相關疑慮。

民眾黨市議員李國璋也回應，西大路地下道早在高虹安上任前就通車，2022年8月，西大路地下道經施工2個月後開放通行，同年12月，廠商施工完畢辦理停工，僅剩變更程序未完成，全新竹市民都可以當證人。

李國璋也說，設計圖上就是沒有1／2in密級配，廠商改掉密級配粒徑後，沒有提出變更設計，市府也沒有任何核定紀錄，廠商明顯就是未按圖施工，工務處應該立即要求刨除重新鋪設，他也建議，第三公正單位雖鑑定中，但在事證明確下應立刻移送，莫再被動等待，影響民眾權益。