戰鬥藍集合！國會斬獲多席 趙少康：將召新科立委「親自授課」 @ChinaTimes

2024國民黨未取得執政權，但國會席次有52席立委，為國會最大黨，其中不乏「戰鬥藍」成員。「戰鬥藍」發起人趙少康18日表示，下周就會邀請新科立委來開研討會，他會親自傳授質詢秘訣，讓新科立委以一擋十，以十擋百。

對於戰鬥藍集結，目標是成為國民黨內最大次級團體？趙少康今天上午受訪時解釋，很多新科立委都是戰鬥藍的立委，因為立委不能單打獨鬥，必須要合作，1個立委質詢，「官員哪會在乎，多囂張」，但10個立委一起轟，看他怕不怕。

趙少康也說，下禮拜他就會開座談會，邀請新科立委出席，他會親自授課，讓新科立委發揮「以一擋十，以十擋百」的效果，扮演好在野黨立委角色。

另針對朱立倫拒辭黨主席，趙少康表示，朱立倫去留自己決定，他沒什麼意見，但黨主席不好做，國民黨現階段也沒什麼資源，朱立倫任期還有兩年，應該提出如何讓國民黨轉型的方法，改革不是嘴巴講講的，要給年輕人什麼希望，他呼籲，趁此機會痛定思痛、大幅改造，否則機會稍縱即逝。

趙少康直言，朱立倫要留下來，就要破釜沉舟、大刀闊斧，否則都是假的，他也提到，朱立倫剛當選黨主席時也說要邀大家討論，但邀了誰討論？他認為，要認真聽取各方意見，從組織到黨的目標，包括與年輕人結合，符合社會正義，否則就浪費未來兩年了。

國民黨組發會昨提出敗選原因，包括藍白合失敗、南部大輸、兩岸論述不敵國家機器等等，趙少康今再點出另一大問題，「抖音介選很嚴重」。趙說，民眾黨一直說民調不是第一就是第二，都是偽科學，他曾經要求NCC應該去查，也建議國民黨應該去提告，但也沒有告，快速的時代一分一秒都不能落後；現在立法院在野黨也應該合作，但兩黨高層好像都不太懂這道理，在野黨不合，執政黨笑死。