配合軍公教於今年元旦起全面調薪，龍華科技大學也宣布，1月起專任編制教職員工（含專案教師）薪給、主管加給及職員專業加給比照公務員調薪4％，專任教師(含專案教師)學術研究費，則依公立大專校院教師學術研究加給表調整，助理教授級以上學術研究費調整15％，講師級學術研究費調整4％，為該校自2018年以來第3度調薪。

不畏少子女化衝擊，龍華科大全校學生總人數近年持續增加，112學年度新生註冊率達91.62％，為學生人數5000人以上之綜合型私立科大第1名。

龍華科大董事長孫道亨表示，學校辦學績效表現非常亮眼，這都是全體教職員工共同努力的成果。學校響應政府調薪政策，通過調薪感謝全校教職員工的用心付出，並肯定員工在工作崗位的辛勤奉獻，期盼激勵全體同仁持續創造良好績效，為營造優質校園環境而努力。

龍華科大校長葛自祥說，學校112學年度新生註冊率達91.62％，為學生人數5000人以上的綜合型私立科大第一名。全校總人數相較10年前，仍能維持穩定增長；此外，學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子女化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

葛自祥強調，學校多年來持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資及設備，積極推動產學鏈結。該校擁有3座教育部億元級類產線實作基地，為全國擁有數量最多的技專校院，並與產業共同成立產學及人才培育聯盟，加上半導體元件製程及封裝檢測各類實驗室等特色場域，龍華學子不僅實作機會多、在學期間提前掌握產業趨勢，並考取含金量高的專業證照，也因此畢業生廣獲企業青睞。

葛自祥說，龍華科大除打造智慧校園等硬體設施外，並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，讓學子隨時學習不受限。學習內涵則深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，並培養其創新、創意、創業各領域所需之知識及實作技能，期望打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。