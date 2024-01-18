近年醫美市場蓬勃發展，皮膚科權威林上立（見圖）18日出席「醫美假貨猖獗 美容不成反毀容」記者會，表示台灣醫美三大現象「醫美普及化、年輕化」、「效果自然持久成主流」與 「網路混亂的資訊誤導民眾」，三者環環相扣，以致微整形針劑假貨氾濫，醫療品質因此受到嚴重影響。（陳俊吉攝）

春節將近，不少民眾都希望在過年前打理門面，出門拍照、見親友的時候都能在最好的狀態。但近來有多位民眾反映，到醫美診所施打膠原蛋白增生劑後，紅腫熱痛反覆出現超過半年，疑似打到假貨！林小姐今天現身說法，控訴診所用以假亂真的手法讓消費者陷於錯誤，現在二度倒閉讓她求助無門，哽咽表示「不知道還有多少人受害！」

近年國內醫美市場蓬勃發展，開業十餘年的皮膚科醫師林上立觀察到，過去醫美是奢侈消費，近年價格越來越親民，逐漸普及化和年輕化，且隨著技術進步，修復期越來越短，就能達到自然持久的效果。但隨著訊息越來越便捷，開始出現誤導或錯誤，讓消費者經常無法分辨真假，甚至出現低價揪團，背後暗藏非法施打的情形。

皮膚科醫師林上立提醒，消費者可掃描醫美產品上的QR code，確認是否為原廠公司正貨，民眾也可透過官網查詢認證診所。（王家瑜攝）

美容老師林小姐大約4年前透過網路揪團，在某診所施打膠原蛋白增生劑，希望改善法令紋顯得老氣的困擾。她說，剛打完的時候出現紅腫痛，以為1到2個月就會好，但沒想到多年來臉部反覆發炎，讓她相當困擾。

由於原施打診所倒閉，林小姐轉而尋求原廠確認，沒想到該診所並未進貨，她這才知道可能打到假貨或水貨。她說，當時施打前有親眼看到產品拆封，因此認為不可能是假的，但畢竟自己也不知道真貨長什麼樣，不知道究竟被打了什麼物質，蠻生氣的，「更難過的是，不知道還有多少人被騙」。

林上立說明，打完膠原蛋白產品1周內出現紅腫痛，屬於正常反應，另外民眾可能因為感冒、洗牙後、泌尿道感染等情況，造成自身免疫力改變，注射位置可能出現腫脹伴隨壓痛，都是短暫且可預期的；但如果注射後超過半年仍持續紅腫痛，甚至出現細菌感染、潰爛或流膿，都不是正常情況，就比較值得懷疑打到假貨。

林上立指出，由於貨源不明，無法得知被注射了什麼物質，除非以手術大量刮除，否則無法取出。他以膠原蛋白增生劑為例，市面上施打每cc要價至少3萬元，如果低於2萬元就高度懷疑有問題，甚至低於2.5萬元就可能是水貨。一般來說，如果醫美治療價格低於市價的6成，就需要特別留意產品來源。