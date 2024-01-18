美國前總統川普15日在愛荷華州的共和黨總統初選中，以51%的高得票率取得壓倒性勝利，邁出重返白宮的關鍵一步。下周在新罕布夏州的初選中，如果他再次獲勝，將創下共和黨史上紀錄，幾乎篤定代表角逐總統大位。不過，現年77歲的川普17日卻被拍到右手手掌出現神祕紅斑，再次引發網友熱議。

《衛報》報導，根據索夫克大學（Suffolk University）、波士頓環球報及美國國家廣播公司（NBC）所做的最新聯合民調，川普在新罕布夏州獲得50%共和黨選民支持，比他的強勁對手、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的34%多出16個百分點，呼聲第三高的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則只有5%支持率。

《華盛頓郵報》指出，如果川普順利贏得新州，將成為共和黨自1970年代以來，首位初選起跑就拿下2連勝的非現任總統。美媒「今日美國」指出，自美國總統大選採用各州初選制度以來，尚未出現候選人拿下愛荷華州和新罕布夏州，卻沒有獲得黨內提名的情況。若無意外，川普幾乎可以篤定代表共和黨角逐總統大選。

We asked a dermatologist about the mystery marks on Trump's hands. Here's what he said. https://t.co/1pPbdhJTc2 — Business Insider (@BusinessInsider) January 18, 2024

不過，川普17日離開紐約住處時，卻被媒體拍到右手掌出現不明紅斑。而他前一晚出席新罕布夏州造勢活動時，手上並沒有任何斑點，也引發網友熱議，猜測有可能是他用餐時，沾到果醬或番茄醬留下來的痕跡；也有支持者擔心，是否選舉造勢行程排得太滿，導致他的身體出了問題。

紐約市西奈山醫院皮膚科醫師柴克納（Dr. Joshua Zeichner）推測，川普很可能只是因為天氣太冷，導致手部起了疹子，也不排除他曾經被蟲咬傷，或運動時過度摩擦而產生水泡。