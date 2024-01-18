隨著股價逼近20元，00929賣壓沉重，從高點19.82元，如今修正至18.6元左右。隨著股價回檔，00929買氣益加暢旺，CMoney資料顯示，今年以來，00929持續霸屏，成交量累計近140萬張，日均成交量超過15萬張，榮登ETF市場寶座。

今年以來ETF成交量排行榜

資料來源：CMoney，資料日期：2024/01/12

不僅如此，00929也拿下ETF市場新增股東人數第一名。CMoney數據顯示，開年以來至今，00929受益人數新增48,666人，目前規模已逾1,300億元，股東人數也超過55萬人，顯示00929股價回檔，正好提供不錯的進場機會，吸引許多人逢低承接。

今年以來ETF新增受益人數排行榜

資料來源：CMoney，資料日期：2024/01/12

除了散戶青睞，官股也是推動00929買氣的一大助力。數據顯示，今年以來，官股買超00929累計超過13萬張，金額則高達2.5億元，摘下官股ETF買超張數及金額雙冠王，顯見00929配息金額從0.11元拉高至0.13元，增幅18%，官股也擋不住配息加碼的吸引力，再度大力擁抱00929。

今年以來官股買超金額/張數前十大

資料來源：CMoney，資料日期：2024/01/12 統計期間：01/02~01/12

由於買氣持續熱絡，00929發行單位數已於今年1月10日超越0056。最新資料顯示，至1月16日止，00929已發行超過72億個受益權單位，0056則是69億個受益權單位。

0056 VS 00929已發行受益權單位總數(千)

資料來源：CMoney，資料期間：2024/01/10~2024/01/16

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