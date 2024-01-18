台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時表示，回顧三星上一代Galaxy S23系列有30%的成長，本次針對預購的用戶特別祭出容量小升大，就是要讓消費者有感，相信可以激活銷售熱度。談到今年Galaxy S24系列目標，他認為，在今凌晨發表後，市場的反應很正向，對於各方面規格的提升應該非常有感，相信這一代「成長30%應該是基本款」！

就整體台灣智慧型手機市場來說，2023年量價都是衰退的，包括銷售金額減少5%，只是，觀察到高階產品600美元以上的市場卻是有5%的正成長，且三星自家更是有雙位數成長，強於整體平均，歸納原因包括S23的消費熱度延續，且摺疊機產品也有成長，在雙主軸旗艦成長助攻下，成功延續產品生命週期，讓產品線更豐富。

陳啟蒙表示，過去一整年台灣通訊市場可說是呈現停滯的窘況，儘管AI在產業界行之有年，在潛移默化的發展中，但透過規格升級，走出雲端往終端發展，今年算是一個很重要的關鍵時間點，陳啟蒙認為，AI裝置可以幫助消費者生活更有效率，不需要加入主觀，就可以得到需要的資訊。三星對於如何定義AI手機，是持開放的態度，相信使用者透過實際體驗，就會發現對生活的效率提升許多。看好AI智慧機對整體5G的滲透率是上升的，預估今年AI手機至少有25%(只下放到旗艦的前提)，另外一方面，今年主要還是以600美元以上的產品會有AI功能，至於600美元以下產品得下放，還需要搭配規格提升，要待時間發酵。

在三星部分，陳啟蒙則表示，期望在AI題材帶動加上N-1代的操作下，今年台灣銷售額上有10%的成長，加上三星在家電、電視領域也有完整的AI產品，消費者對AI體驗可以更完整。

台灣售價部分，三星Galaxy S24 Ultra共有12GB+1TB、12GB+512GB、12GB+256GB三種版本，建議售價分別為55,900、47,900、43,900元，其中12GB+1TB只有鈦黑、鈦灰雙色，其他兩款則有鈦紫、鈦黃、鈦黑、鈦灰四色；而這四款機型皆有三星商城限定色鈦藍、鈦綠、鈦橙。三星Galaxy S24+有12GB+512GB、12GB+256GB兩種版本、Galaxy S24有8GB+512GB、8GB+256GB兩種版本，建議售價分別為38,900、34,900、31,900、27,900元，配色有雲岩灰、鈷藤紫、琥珀黃、玄武黑四種，並有三星商城限定色晶石藍、貓眼綠、砂岩橙。