台61線快速道路桃園市大園路段，今午發生曳引車翻覆事故，42歲李姓男子駕駛曳引車行經北上25.8公里處，自撞護欄後翻覆，全身多處擦傷未送醫，北上車道封閉，現場正排除中。
大園警方指出，李男今日中午11時許，駕駛曳引車行經桃園市大園區台61線北上25.8公里處時，疑似因車輛故障，自撞護欄後翻覆，車輛橫躺車道，李男身體多處擦傷未送醫。
目前北上車道封閉無法通行，警方於現場實施交通管制疏導車流，並通知拖吊車前往排除，李男酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清。
台61線快速道路桃園市大園路段，今午發生曳引車翻覆事故，42歲李姓男子駕駛曳引車行經北上25.8公里處，自撞護欄後翻覆，全身多處擦傷未送醫，北上車道封閉，現場正排除中。
大園警方指出，李男今日中午11時許，駕駛曳引車行經桃園市大園區台61線北上25.8公里處時，疑似因車輛故障，自撞護欄後翻覆，車輛橫躺車道，李男身體多處擦傷未送醫。
目前北上車道封閉無法通行，警方於現場實施交通管制疏導車流，並通知拖吊車前往排除，李男酒測值為0，詳細肇事原因待調查釐清。
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