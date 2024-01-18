有民眾17日在網路上傳影片，雲林縣某國小中午放學，8名學童在小巷邊走邊嬉鬧，突然1名學童被推到路中，所幸後方車子速度緩慢沒撞上，事後民眾在網上討論「這種行為真是太危險了」、「還好車子速度慢，否則一定會撞到」，雲林縣政府教育處18日表示將加強交通安全教育宣導。

雲林縣1名學生家長17日中午開車到學校接孩子，行經附近小巷，見道路狹小且有8名學童群走在路旁，邊走邊嬉鬧，覺得有點危險，特意放慢車速，沒想到1名學生突然被推到路中，腳步踉蹌差點跌倒，隨即又走回路旁，還好車速緩慢且與學童保持一段距離，才沒有撞上學童。

這名家長事後把行車記錄器影片傳到網路群組，表示「現在孩子玩很大，竟推同學給車撞」，網友也說「馬路如虎口，這樣真的很可怕」、「小朋友愛玩，但一定要教育不能在路上玩」、「還好沒撞上，開車經過學區要很小心」，家長們也希望學校能加強交通安全宣導，避免憾事發生。

縣教育處社會教育科科長李諺亮呼籲，學生上下學走在路上，務必遵守交通規則，隨時注意周邊車輛動態，邊走邊嬉鬧會聽不到車輛行經聲音、忽略車輛靠近身旁，非常危險，教育處將行文縣內各級學校，請校方加強交通安全教育宣導，告知行人也要提高警覺，才能因應各種突發情況。

警方指出，行人有使用道路相關規定，例如行人應在畫設的人行道行走，在未畫設人行道的道路應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立阻礙交通，違者可依《道路交通管理處罰條例》開罰，若因嬉鬧而肇事，將視現場情況承擔肇責。