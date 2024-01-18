大陸找鋰重大突破，探獲鋰資源近百萬噸。圖為鋰輝石。（中國地質調查局提供）

微信公眾號「新華視點」18日報導，中國大陸自然資源部17日透露，大陸在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規模偉晶岩型單體鋰礦。「這為中國實現找鋰重大突破，起到了示範作用！」自然資源部部長王廣華興奮地說。

鋰是元素周期表第三號元素，自然界最輕的金屬元素。作為「21世紀綠色能源金屬」，對實現「碳中和」有重要意義。

電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能蓄電池，中國大陸製造「新三樣」，樣樣離不開鋰。

鋰電池不用多說。電動載人汽車，不管三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，都是「鋰」當家。風電、太陽能大規模儲能，性價比最高的方案就是磷酸鐵鋰電池。

最新統計顯示，2023年，「新三樣」產品合計出口首次突破兆元大關。 有「鋰」走遍天下，無「鋰」寸步難行。對新能源汽車等「新三樣」，金屬能源鋰都是「口糧」。

全球鋰資源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、澳洲、中國大陸和美國等國家。

大陸鋰輝石礦、鋰雲母礦分布範圍廣，有1500多個鹽湖，通過加大鋰礦區塊出讓力度，可進一步挖掘鋰礦找礦潛力；大陸部分鋰礦探礦權勘查程度較低，通過進一步加強地質勘查工作，鋰礦增儲空間較大。

為全力推進新一輪找礦突破戰略行動、促進鋰資源勘探開發和增儲上產、推動鋰電新能源產業高品質發展，大陸自然資源部積極推進鋰礦區塊出讓，加大鋰礦源頭供應，提振投資者信心，促進礦業市場繁榮。

手裡有礦，心裡不慌。剛剛在此間結束的2024年大陸全國自然資源工作會議明確，在優化海外礦產資源勘查開發合作，加強同拉美「鋰三角」等區域合作同時，大陸立足國情，針對共生伴生礦等特徵，不斷實現找礦理論、勘探技術、提煉工藝突破，促進伴生礦綜合利用，保障端牢新能源產業「中國飯碗」，「新三樣」不愁「糧」。