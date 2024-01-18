台股選後變「洩票」行情，外資17日大逃殺暴賣782.23億元，創下史上第3高，其中晶圓二哥聯電遭倒貨超過9萬張居首位，光一檔就提款逾46億元。外資示警成熟製程前景有兩大隱憂，一是大陸擴產導致激烈削價競爭；再者是成熟製程的終端需求不見起色。

聯電繼昨日重挫逾4%後，今（18日）早股價持續下探，最低來到47.55元、一度殺破半年線，創下一個半月來新低，所幸買盤進場承接，盤中跌幅收歛，暫報48.15元，跌幅0.93%。

外資昨無情大刀砍向聯電，單日賣超94919張，等同去年12月27日掃貨94565張一口氣全賣光，還好內資跳出來力挺，投信、自營商買超聯電19398張。

工商時報報導，聯電遭外資瘋狂拋棄，高盛證券點出二線晶圓代工廠前景有疑慮，其背後兩大原因，大陸積極建置成熟製成產能，業者資本支出在該產業比重，已從2017～2018年的60%，躍升至目前80～85%，加上成熟製程的終端需求，目前仍不見起色。

高盛表示，由於成熟製程削價競爭激烈，未來售價恐往下壓，將聯電、世界分別降評為中立與賣出，合理股價下修至54與55元，但麥格理證券最新報告，給予聯電目標價74元，兩家外資目標價相差20元，令投資人

摸不著頭緒。

對此，網友紛紛回應「給7字頭 賣50塊的聯電做什麼？」、「二哥快斷氣 你不要再說了」、「二哥74 最好不要唬我」、「外豬小兒：快來接盤啊～～」、「還沒倒夠484 一直發新聞」、「4字頭聯電送分題」。