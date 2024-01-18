蔡政府主張非核家園，近日核電延役議題再度掀起討論。行政院發言人林子倫今天回應，過往在野黨曾多次提出核電相關的議題，對於未來各項能源政策的方向，政府也會密切與國會進行充分的溝通與討論。

針對未來能源政策，是否如台電所說的，由新國會來決定？政院會放手讓核電延長使用？林子倫指出，為了讓台灣持續的接軌國際，政府朝向2050年淨零排放的目標不會改變，過往在野黨曾多次提出核電相關的議題，對於未來各項能源政策的方向，政府也會密切與國會進行充分的溝通與討論，來確保台灣能源穩定供應來以及永續的發展。

而電價520前是否不上調？林子倫說，關於能源價格是不是調整，事實上也有既定的機制，經濟部會持續追蹤國際的燃料價格，關於電價是否調整，行政院會尊重電價審議會的專業決定。

另外，大選結束後，外資持續匯出造成股市匯市的下跌，行政院如何分析因應，林子倫說，台灣是一個民主自由的國家，會尊重市場運作機制，近期因為國際局勢的持續動盪，造成台灣股市市場還有全球連動的波動的情形，事實上證交所以及相關部會，都已經有持續相關類似的事件，對於關切這對台灣股市的影響。

林子倫表示，同時台灣各項經濟的情況也持續回升當中，顯示台灣的經濟發展的基本面，仍為相當的穩固，未來若股市發生非理性的波動的情況，必要時各相關單位也會採取穩定市場的措施，請國人切勿過度恐慌。