周蕙去年下半年事業大豐收。（華研提供）

周蕙2024年第一場工作飛往澳門新濠影匯賭場獻唱，未料出發前2天她鼻炎發作，深怕唱不出聲音趕去醫院檢查聲帶，好在醫師檢查完一切正常，但還是開了加強口服藥以免變成重感冒。周蕙常受邀到賭場開唱，也會利用空檔小試身手，自認是保守型玩家的她說：「我都會給自己設一個停損點，如果玩到停損點我就會結束。」透露最高贏過500元港幣，成為她至今在賭場的人生高光時刻。

這場澳門新濠影匯賭場「今夜星光多美好」，周蕙幽默了自己一下：「我每次收到很多邀約都說，我要聽『今夜星光多美好』，我都一直糾正真正的歌名是〈不想讓你知道〉。到底有多少人不知道呢？」演出時周蕙與歌迷玩起大球吉祥話傳接球遊戲，提前感受濃濃的過節氣氛，結束後也不忘趁空檔到澳門之名景點大三巴牌坊重遊舊地。

她去年下半年事業大豐收，商演邀約單位橫跨各領域從科技大廠到直銷、生活美妝、電器用品海內外接了超過50場演出吸金破千萬！周蕙出道至今累積多首超級金曲，其中〈約定〉更是企業老闆指定曲，希望能一起約定創下佳績！2024年在農曆春節前更是搶手已接到20場的邀約，但因為要準備元宵節在高雄衛武營的「大玩樂家3」交響樂演出，以及籌備出道25周年紀念的超級精選與演唱會，跟本沒時間跑場，只好忍痛推掉近10場的尾牙。

年後春酒也陸續有廠商招手，但為了年後2檔重要大型演唱，公司要做最後謹慎評估。周蕙出道25周年大型個人演唱會「台北站」已經進入企劃製作，自從跨年宣布後粉絲不斷詢問何時購票，同時也有大陸演出商積極詢問，希望能拿下大陸各城市巡迴場次的主辦權。