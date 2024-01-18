高市府觀光局首度舉辦「2024高雄鍋燒麵大賞」活動，詢問熱度破表，首波吸引百家鍋燒麵店家報名。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局首度舉辦「2024高雄鍋燒麵大賞」活動，詢問熱度破表，首波吸引百家鍋燒麵店家報名。觀光局宣布第一階段網路票選活動自19日起至31日止，由網友線上「視吃」，從百家好店中選出前20名進入第二階段，再由專業評審團到店試吃評鑑。

高市府觀光局長高閔琳表示，「2024高雄鍋燒麵大賞」活動有超過100家各式口味的鍋燒麵店家報名，包含古早味、超浮誇海鮮料理、麻辣、牛奶起司、養生番茄、異國風味（叻沙）等類別，令人垂涎三尺，相當期待可以嚐遍各家鍋燒麵的美味。

高閔琳指出，感謝各參賽業者的支持，也誠摯邀請饕客們每天投票，支持心中最愛的鍋燒麵，還有機會抽到精美大獎。而入選前20名的店家，觀光局將透過各類線上線下通路，執行第2波行銷宣傳，將好味道分享更多旅客，讓高雄鍋燒麵像日本拉麵一樣海外馳名。

觀光局進一步說明，民眾自投票日起至參賽店家消費滿300元即可兌換美食卡，數量有限換完為止。票選結果出爐後，將由餐飲專家、美食記者、網紅、名廚、素人等5名評審到店試吃評分，最終選出10間店家參加十大鍋燒麵大賞發表會，並由現場民眾票選最佳人氣店家，請大家拭目以待。