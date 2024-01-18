嘉義市政府補助老舊木造屋更新電線設施，圖為更換插座及電線前後示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府發布補助老舊木造屋更新電線設施。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市是「木都」，目前仍有逾6000棟木造建築，雖然有歷史風情，卻也存在風險，嘉義市府鼓勵加速汰換老舊的電線管路，今年補助老屋舊電線更新，一戶最高補助6萬元，即起申請至3月15日，限額100戶，經濟弱勢戶優先。

嘉義市政府都市發展處表示，許多早期興建的木屋插座不足，老舊延長線四處牽連，常會跳電，連使用吹風機都要小心翼翼，需要重新安排迴路及插座、增加承載量，就能安心使用高功率電器。

嘉市府都發處長許懷群指出，2023年推出全國首創「老舊危險電線更新補助計畫」，幫助將近50戶木造房屋，汰換年久失修的電路系統及設備，有效降低居住風險， 民眾回響熱烈，今年繼續辦理。

嘉市府都市發展處表示，今年補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有電表更新，並要求申請家戶至少加裝1個住宅火災警報器。

想改善木屋老舊危險電線的市民可洽詢合格業者，向市府提出申請通過後即可施工，施工後請領補助款，相關資訊可以電洽市府都市發展處都市更新科（05）2254321＃133。