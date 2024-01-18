為強化電網供電彈性，經濟部積極發展光儲設備，大亞集團董事長沈尚弘表示，開發再生能源的核心價值是將有限的自然資源做有效的應用。在發電端建造儲能設備，既能降低能源傳輸過程中造成的耗損，亦能實現電力靈活轉移。志光能源光儲合一案場總裝置容量達23.3MW，正式商轉後，每日約能儲存93,000度太陽能發電量，一年即3,394萬度，可提供8,300家戶一年的用電量。

志光能源光儲合一案場更採用集團最新開發之百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）及虛擬電廠系統（VPP），UPS系統除可持續供給電力維持穩定性外，更能防止設備斷電造成的機器和資料損耗；另集團開發的VPP也於今年亮相，透過雲端整合分散各地的儲能案場，有效監控、維運與管理儲能資源，達到即時有效的分散式能源資源管理。

大亞集團2022年加入台電AFC（調頻備轉輔助服務）交易平台，協助國家電網發展，集團儲能系統總容量容量將達到36.5MW。