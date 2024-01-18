新北市長侯友宜今（18）日上午於三蘆一帶視察 「二重疏洪道左岸加高工程」，聯訪被問及總統補助款如何處理，侯友宜表示會回捐給國民黨部由黨中央統籌規畫，也建議黨中央能幫助弱勢、多關心年輕族群，促使各項能夠讓國家向前走的事項，對於謝票行程，他表示會跟黨一起，利用空閒以及下班時間來感謝支持者。

大選結束，賴清德即宣布退出新潮流，對此侯友宜表示，五年前選擇從政的心願就是不分你我跟黨派，台灣需要團結，期待賴清德以民為天，黨派、派系放最後，不管建設或是國家願景，不分顏色團結台灣，才能面對外在挑戰，這是他的心願也期盼賴清德可以做到。

對於本命區「新北市」失守，國民黨將召開檢討感恩會，侯友宜說他將面對全台所有聲音，這次敗選他也再次強調，最大原因是他自己，他也感謝主席朱立倫、謝龍介、韓國瑜等人都來幫他的忙，一起共同打拼，他說做任何事都需要學會面對挑戰，希望台灣越來越好。