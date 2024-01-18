巫苡萱今（18日）與宜芳一同出席「台灣好樂園遊點樂」啟動記者會，同為樂天女孩成員的2人今被問到隊友林襄、李多慧不再續約一事，巫苡萱表示沒有私下詢問過林襄，「她們去留與否還是要等球團正式公佈才知道，私下也沒問他們，剛好尾牙都錯開，最近都沒碰到面」。

對於之後就可能不再是隊友，巫苡萱雖然感到可惜但還是獻上最大祝福，「他們還是會在台灣，希望看到他們還是有更好的發展」。她也提到，前陣子她與林襄2人都面臨分手，所以有在群組替彼此加油。

巫苡萱（右）、宜芳被問到隊友林襄、李多慧不再續約的事。（粘耿豪攝）

巫苡萱表示，她目前正在跟球團洽談續約，「我們每一年都會有新的合約，目前還沒（續約），我自己的期望是希望看到樂天奪冠拋彩帶」。關於隊長籃籃的合約，她說以她對於籃籃的了解也是會續約，「她也是滿喜歡棒球的，要離開這個生態除了人生規劃一定還是有很多捨不得」。

巫苡萱（右）透露已與樂天洽談續約，左起為宜芳、喔熊。（粘耿豪攝）

巫苡萱去年11月自爆分手交往7年的男友Rex，隔月被拍到與Rex在信義區逛街、用餐，最後一起返回女生家裡，看似已經舊情復燃。但當時巫苡萱透過經紀人否認，「雖然分手但還是朋友，Rex到家裡拿完東西就離開，大家不用過度聯想，我們互相祝福彼此都更好」。

她今解釋，她當時與Rex是在討論美甲店的事情，「目前就是工作上還是有聯絡」，目前沒有複合的打算，更笑怨因為報導害得身邊都沒有追求者。