非洲多哥總統會見王毅讚分享經驗機遇實現中非共同現代化。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站18日消息，當地時間17日多哥總統福雷在首都洛美會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。福雷表示在中非合作論壇架構下，非洲經濟提速，安全有保障，人民得實惠，離不開中國的長期無私幫助。王毅說，中國為開發中國家探索符合自身國情的發展道路，提供了借鑒；願與非洲分享發展經驗和機遇，實現中國和非洲共同的現代化。

福雷請王毅轉達對中國國家主席習近平的問候祝願，高度評價多中關係和務實合作，表示在中非合作論壇架構下，多哥和非洲各國基礎設施建設得到大發展。非洲經濟實現提速，安全更有保障，人民得到實惠，這些都離不開中國的長期無私幫助。

多哥讚賞中方在國際上主持公道，反對干涉非洲內政，為非洲和平發展發揮了不可或缺作用。非洲人民需要中國這樣的朋友，照顧非洲實際，傾聽非洲訴求，從不將自己意志強加於人。作為非中合作的受益者，多哥永遠相信中國，將堅持弘揚友好傳統，深化各領域合作。當今世界動盪不定，非洲和平發展面臨新挑戰，更加需要中國的支持和加強非中合作。

王毅轉達習近平的問候，表示中多友誼由老一輩領導人締造，歷久彌新，成為「南南合作」典範。中方將與多方加強發展戰略對接，支持多哥實現可持續發展。中國理解非洲、相信非洲，只要非洲團結起來，獨立自主、聯合自強，找到適合自身國情的發展道路，就能夠克服困難，創造新機。21世紀是開發中國家振興的世紀。中國將始終與非洲堅定站在一起，支持非洲加快自主發展，推動中非合作提質升級，讓更多中非合作成果惠及多哥和非洲各國。

王毅說，中國為開發中國家探索符合自身國情的發展道路提供了借鑒。願同非洲分享發展經驗和機遇，實現中國和非洲共同的現代化。

同日，王毅還分別同多哥總理多貝、外長迪塞會見會談。