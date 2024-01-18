台科大設計系碩一學生薛凱潔獲得「2023康寧創星家 - 創新應用競賽」優選。（台科大提供）

開車出門時若車輛發生故障或車禍時，民眾需在車後放置三角警示牌避免遭後車追撞，然而國道車禍的追撞事故仍時有耳聞。為改善傳統三角警示牌高度過低、人工擺放危險性過高等問題，台灣科技大學設計系學生利用光纖特性設計出「Mopti-fi小型車故障光纖警示裝置」，成功將創新思維融入交通安全領域。該裝置也從543件作品中殺出重圍，獲得「2023康寧創星家 - 創新應用競賽」第3名與獎學金10萬元。

根據道安資訊查詢網統計資料，「未注意車前狀況」名列全國小型車事故肇事原因第一，這支由設計系二年級學生林勤皓、袁旭東、羅坤辰、張哲誠、陳竫涵、林薏瑀組成的團隊，將小型自走車融合光纖輕盈可彎曲及防水的特性，只要將裝置一端固定於車頂，另一端透過手機APP搖控自走車向後行走，延伸出的光纖警示燈條將形成大面積、辨識度高的光纖牆，有效警示後方來車，降低追撞事故發生的機率。

「小型車故障光纖警示裝置」也配置紅外線鏡頭、動力輪及煞車等，可以適應夜間昏暗的光線及斜坡地形，同時也提出專屬APP的概念，讓使用者待在安全的地方，透過手機操控光纖警示裝置的移動，並監控車後狀況以及拍攝事故照片等，大大降低人為放置警示牌的危險性，保障使用者生命安全。

設計團隊指出，在研發過程中，團隊面臨結構與收合方式的挑戰，加上對光纖材料了解不足，因此遭遇許多瓶頸，但經過多次討論和專業指導，成功克服這些難題，使得產品更趨完善。

台科大設計系碩一學生薛凱潔也設計一款可將咖啡渣製作成天然清潔劑的全自動研磨咖啡機，解決咖啡渣的永續循環問題。該作品也從500多件作品中脫穎而出，獲得優選。

薛凱潔表示，作品以玻璃媒材為發想，希望可以透過康寧抗菌玻璃的特點，改善傳統咖啡機、咖啡杯、水箱、豆槽使用不耐刮的材質，容易造成容器藏污納垢、清潔劑殘留等危害身體健康的狀況，且由咖啡渣製作而成的清潔劑為純天然，讓使用者在享受美味咖啡的同時還能達成循環永續及維護健康。