據INREV對90名管理資產超過8300億歐元的投資人的調查，有43%的歐洲投資人打算在未來兩年減少他們的房地產配置，

根據歐洲非上市房地產投資者協會(INREV)的去年資料顯示，2023年接受調查的投資人當中，僅有37%的人計畫削減房地產配置。

INREV研究和市場資訊主管Iryna Pylypchuk說。歐洲投資人最為悲觀。她補充說，那些房地產配置較高的人，受到影響較大。但是部分的減少配置可以透過價格修正時來達成，而不用透過資產的忍痛出售來達成。

該調查還發現，近3分之1(32%)的北美投資人也打算在未來兩年削減房地產配置。然而沒有一位亞太的受訪者(投資人)打算這樣做。

Pylypchuk說，在歐洲地區，英國在過去6年時間失去寶座之後，現在重回歐洲的房地產投資首選地；她認為，主要原因為相較於歐洲大陸，英國房地產價格已經出現明顯的調整。