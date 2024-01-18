目前雲豹能源營運布局分為七大類，太陽光電、風力發電、儲能、生質能發電、綠電交易、水處理、循環經濟等。從營收占比來看，過往太陽光電及儲能工程占本公司營收比例逾八成，未來將重心逐步調整至綠電交易、水處理、循環經濟等，建立長期穩健收益來源。
雲豹能源計劃推出高股息政策，獲利配發率將會達7成，另外，3月已在創新板掛牌上市滿一年，將向證交所送件申請轉一般板上市，預計8月完成轉板，公司希望目標力拚在7月初就能轉一般板上市。
雲豹能源旗下儲能子公司台普威、以及水處理子公司煒盛環科計畫將在年底掛牌興櫃。
雲豹能源(6869)擴大布局循環經濟，希望力拚營收續創高，今日股價開高，衝至117.5元後，高檔賣壓浮現，股價一度壓至108元，尾盤跌幅約2%。
目前雲豹能源營運布局分為七大類，太陽光電、風力發電、儲能、生質能發電、綠電交易、水處理、循環經濟等。從營收占比來看，過往太陽光電及儲能工程占本公司營收比例逾八成，未來將重心逐步調整至綠電交易、水處理、循環經濟等，建立長期穩健收益來源。
雲豹能源計劃推出高股息政策，獲利配發率將會達7成，另外，3月已在創新板掛牌上市滿一年，將向證交所送件申請轉一般板上市，預計8月完成轉板，公司希望目標力拚在7月初就能轉一般板上市。
雲豹能源旗下儲能子公司台普威、以及水處理子公司煒盛環科計畫將在年底掛牌興櫃。
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