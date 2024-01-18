國際制裁仍擋不了北韓最高領導人金正恩對賓士車的狂熱，官媒最新公開的畫面顯示，他似乎又有了新賓士寶貝，是賓士（Mercedes Benz）旗下豪奢品牌邁巴赫（Maybach）的頂級休旅車系列GLS 600。
韓聯社18日報導，朝鮮中央電視台上周播映名為「2023年的偉大轉折、勝利及變革」紀錄片，影片中金正恩從一輛黑色休旅車下車，讓外界眼睛一亮，因為似乎又是一輛新車。
據信這輛新車為Mercedes-Maybach GLS 600，為賓士高階奢華子品牌邁巴赫旗下頂級休旅車GLS的一款車型，在南韓的售價為2.6億韓元（約新台幣610萬元）起跳。
這輛休旅車後座右邊車門上印有「國務委員會委員長」字樣，顯示是金正恩的私人轎車。
報導指出，除了金正恩，北韓高層近日連番開著賓士轎車出現在公共場所，似乎意在嘲諷國際社會對北韓的制裁無效。國際制裁禁止昂貴車輛及交通工具進入北韓。
韓聯社指出，以熱愛賓士聞名的金正恩，過去搭乘的賓士主要為轎車，如今出現了休旅車款，顯示北韓並沒有受到國際制裁影響。
過去金正恩搭乘的休旅車主要為豐田汽車旗下豪華品牌凌志（Lexus）。
諷刺的是，美國之音月初報導，賓士才強調已超過15年沒有與北韓有貿易往來，不清楚為何北韓官員會駕駛賓士車輛，將對此展開調查。
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