新加坡交通部長易華仁18日被控貪汙和利用公務之便索取貴重禮物等27項罪，他在庭上不認罪，獲准以星幣80萬元保釋在外，案件3月1日辦庭審。易華仁已致函總理李顯龍辭去內閣職務、西海岸集選區席次和退出執政的人民行動黨。

據《聯合早報》報導，貪汙調查局長去年7月5日向總理李顯龍匯報後，表示須向易華仁問話，總理隔天同意當局展開正式調查。同年7月11日，易華仁和王明星被貪汙調查局逮捕助查。易華仁之後獲保釋，但被暫停內閣職務。

61歲的易華仁1997年起步入政壇，擔任西海岸集選區議員已有27年。他退出人民行動黨的同時也失去席次，意味著本屆國會有6個席次懸空。

易華仁18日早上8時10分抵達國家法院大廈，在當地知名高級律師文達星組成的律師團隊陪同下，步入國家法院大廈。新加坡《聯合早報》形容，身穿深藍色西裝的易華仁明顯較此前公開露面時消瘦。

開庭後，總檢察署首席檢察官陳傑平表示檢方決定對易華仁提出27項指控，並且表示檢方已準備好讓易華仁認罪。然而，易華仁拒認罪。

在易華仁所面對控罪中，包括2項指他牴觸防止貪汙法令；另外面對24項指他身為公務員卻利用公務之便，向與政府部門有公務關係的酒店大亨王明星索討利益。易華仁也面對1項妨礙司法公正的指控。

文達星在庭上透露，貪汙調查局15日通知易華仁對他提出36項控狀，並且錄警戒供詞，結果檢方當日早上才通知他們改成27項控狀。文達星質疑，檢方是否因為易華仁的口供書內容才在檢方立場上有所轉變。

總理公署18日上午發表聲明，指易華仁16日致函李顯龍辭職，李顯龍隔天接受他的辭呈。易華仁也表明將償還他在接受貪汙調查局調查期間放缺席假時，所領取的薪金和國會議員津貼。

以此估算，易華仁須償還的薪金和津貼合共約14.7萬元。易華仁辭職後，李顯龍任命徐芳達擔任交通部長，同時受委為財政部第2部長。