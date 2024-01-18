京站的GREEN PARKS麻花編織羅紋圓領針織上衣，原價1740元、特價1200元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站館內的Jo Malone London即日起至2月29日，2024全新限量風格玫瑰系列登場。（京站提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年即將來臨，此時正是除舊佈新、更新行頭的時候。京站時尚廣場18日至2月29日推出全館3折起好康，並且推薦一系列年節喜慶的紅色系單品；另推「新年發財金 點數變現金」新春特別企劃，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元。最後則是驚喜福袋活動，有機會抽中OMVOS電輔自行車、台中港酒店總統套房等。

京站推薦紅色單品包括GREEN PARKS麻花編織羅紋圓領針織上衣，原價1740元、特價1200元；ALDO STESSYMID高貴女王高跟鞋，原價4290元、特價2990元；Pizza cut five皮革貝雷帽推薦價680元，二頂特價990元。多家櫃位也推出優惠，像是Jo Malone London即日起至2月29日，2024全新限量風格玫瑰系列登場，靠櫃體驗指定商品送香氛驚喜禮乙份；JOURNAL STANDARD relume則是18日至2月29日全面9折起，部分商品7折；KANGOL於25日至2月18日任兩件9折、三件再8.5折。

京站1月18至2月14日推出「新年發財金 點數變現金」新春特別企劃，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元；1月18日起，持本人行動Q卡及台北店當天單筆滿1499元京站發票就可以兌換手機支架1個。2月1日至2月14日憑單筆滿888元發票還可以在京站APP線上抽獎，大獎包含價值34000元的承億酒店經典和室雙人房抽1份等。

京站福袋也持續熱銷中，龍年特別聯合8家話題品牌推出「好運龍總來 限量金喜福袋」活動，共分3種價位，2000元、3000元、6000元，限量300袋，多項福袋皆達6折優惠。於初一上午11點半在京站1樓大門口排隊出示京站APP福袋購買憑證，即可獲得抽獎券乙張，參加現場公開抽獎總價值逾40萬的獎項，包含OMVOS電輔自行車、台中港酒店總統套房等。