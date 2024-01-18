日本人的創意無限！一名網友分享，在日本逛街，看到架上擺著疑似飲料的不明商品，旁邊的標牌寫著「不是飲料」、「No Drink」等字眼，讓人很好奇，而老司機一看則說，這真的不是飲料，而是愛愛的時候可以用的潤滑液。

一名網友昨在小紅書上PO照分享，某天在日本逛街，在一間商店中看到疑似是「飲料」的東西，前面標牌卻用英文寫了一個大大的「No Drink!」旁邊還掛著一個中文警語，上面寫著「這不是飲料！」

原PO表示，那幾樣商品的外觀，跟日本常見的飲料超像，忽略標牌，真的會誤以為是普通飲料。貼文引起網友討論，「欸，難道不是飲料嗎」、「跟一般瓶裝飲料超像，左邊看起來很像超商常見的綠茶，中間則是礦泉水，右邊檸檬水」、「我去日本玩看到，真的會以為是普通飲料」。

內行網友則解答說，這些商品確實不是飲料，是潤滑液。「廣告詞是盡情享受慾望，還是特產，你猜一下是什麼」、「一個寫著龜頭，一個寫著sex，還有一個寫著性慾」、「買右二！淡淡茶香、黏度適中、易清洗」。

不少網友知道真相以後驚呆，大嘆果然只有日本人能超越日本人，這樣「以假亂真」的包裝超酷，會忍不住想買回家看看，也有網友說，這樣的包裝設計，如果放在包包裡面意外被看到，好像也不會很奇怪，迅速一瞥，別人可能會以為是普通飲料。