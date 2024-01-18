新竹林姓男子認為與陳男欠債不還，夥同友人將陳男押入KTV包廂強迫簽下本票，還趁陳男在檳榔攤時，烙人帶上辣椒水、藍波刀等凶器再度討債，還駕車衝撞檳榔攤導致無辜旁人身受重傷險死，新竹地院依殺人未遂等罪嫌將林男判處5年10個月有期徒刑。

林男為向陳男討債，夥同友人持刀脅迫陳男進入KTV包廂逼還錢，但陳男自認無錢處理也未曾欠債，林男與友人將陳男挾持到車上後，強迫他簽下92萬元本票，再把陳男載回他住處向他父母要脅還錢。

隨後陳男前往友人開設的檳榔攤訴苦，在身旁友人陪同壯膽之下，更打電話回嗆林男，讓林男心生砸店念頭，與友人商討砸店後逃跑接應路線，便率多名友人壯大聲勢帶上藍波刀、武士刀、辣椒水等道具前往討債。

兩方人馬在檳榔攤掄起道具鬥毆，一陣混亂中林男以為有人準備開槍，於是與友人開車逃跑避難，沒多久眾人實行砸店計畫，開車返回檳榔攤加速朝人群衝撞，當場把一名男子撞到下巴骨折身受重傷，檳榔攤玻璃大門也全數損毀，林男一幫人下車繼續開扁遭撞傷男子等人，隨後開車逃逸至南寮各自解散。

新竹地院法官審理時，認為林男與共犯等人在公眾場合持刀以強暴手段向陳男索討財物，對社會秩序造成相當程度危害，且又糾集共犯攜帶兇器至公眾得出入之場所下手施暴，另更駕車衝撞，除對社會秩序造成相當程度之危害，亦造成他人重傷，兼衡各種情況，判處林男有期徒刑5年10個月。