金酒董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要！成立機關採購廉政平台以廉能誠信領航金酒。(于家麒攝)

金門縣副縣長李文良則期盼藉由金酒機關採購廉政平台的成立，讓金酒在採購上的程序公開透明，接受全民一起監督、檢視。(于家麒攝)

為響應法務部廉政署「機關採購廉政平台實施計畫」，金酒公司表示將針對重大工程及受矚目之重大採購案，協調由金門縣政府政風處專案報請主管機關備查，並於今(18)日上午在金門縣副縣長李文良、福建金門地方檢察署檢察官席時英等人員見證下，成立機關採購廉政平台，宣誓排除外部勢力對金酒的不當干預與介入，杜絕貪腐、以廉能誠信領航金酒。

金酒公司董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要！該公司長年致力實踐ESG，已連續2年辦理公司治理論壇，並發行永續責任報告書，推動企業誠信，落實良善治理及踐行社會責任，並帶動企業成長及優化形象，這也是金酒公司作為公營企業與金門地區之龍頭產業責無旁貸的責任。

副縣長李文良則說，機關採購廉政平台的建置就是對社會大眾做出宣誓，讓金酒在採購上的程序公開透明，接受全民一起監督、檢視，藉此杜絕貪腐舞弊或不當勢力的介入而損害金酒的形象與信譽。

金酒公司總經理丁丞康也表示，未來將配合金門縣政府政策，就公司重大工程及受矚目之重大採購案，報請主管機關專案成立機關採購平台，期待透過平台的建立使相關單位參與重大採購案件，並引入專業機關、外部專家學者、利害關係人及廠商的參與，也秉持資訊公開透明之精神，排除外部勢力的不當干預。