雷霆21歲年輕後衛吉迪（Josh Giddey）因為涉嫌與未成年少女發生不正當關係，受到外界廣泛撻伐，不過根據美媒TMZ報導，案件經由加州當地警局調查後，最終認定證據不足，吉迪不會面臨刑事指控。

去年11月底，多個吉迪和女性友人的照片和影片在網路瘋傳，圖片上還有2人已經發生性關係的字眼，有一位匿名用戶聲稱，女子和吉迪發生關係時還是未成年身分，不過後來該用戶帳號已經不存在。在案情曝光後，吉迪始終拒絕回應指控，調查過程中也是正常出賽，也多次遭到客場球迷給予嘲諷。

根據報導指出，負責調查此案的警員表示，並沒有找到任何確切證據，能夠證明吉迪有罪，且該女子及其家人始終不願意和警方合作，而讓調查面臨重大障礙，如今警方已經給出調查結果，預計聯盟也不會針對吉迪做出處分。

擺脫場外紛擾，吉迪將全神貫注在賽場上，本季他只缺席1場，39場比賽全是先發上陣，場均貢獻11.8分、6.1籃板、4.6助攻。雷霆目前戰績27勝13敗、高居西區第2，有望自2019-20賽季再度打進季後賽。