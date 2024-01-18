民進黨立委陳亭妃此次大選以13萬2377票成功連任立委，拿下五連霸，也是民進黨全國第一高票、台南立委第一高票，她18日宣布選舉補助款近400萬元全數捐出，其中3分之1繳回民進黨中央黨部，其餘264萬餘元做為關懷弱勢及偏鄉經費，同時將啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車。

陳亭妃受訪表示，此次得票率超過7成，心裡滿滿感恩與感謝，過去一直以來都很關懷弱勢，今年因為這筆200多萬元補助款，所以將擴大關懷觸角，啟動「為台南而行、為台灣祈福」關懷感恩列車，就是將選舉補助款捐出做為關懷弱勢族群包括弱勢兒童、弱勢青年、弱勢單親、弱勢家庭及偏鄉經費。

陳亭妃說，首場活動是1月28日寒冬送暖，後續也會陸續啟動相關活動，她強調，除了這些弱勢族群，她也結合市議員穎艾達利會一起展開關懷原住民的活動等。

外界關注她捐補助款又啟動關懷感恩列車，是否備戰下屆台南市長選舉？陳亭妃說，關懷弱勢是她一直都在做的事，「而基層服務不分區域，更是從5年前就持續到現在，沒有因為市長初選沒過關就停下來！」

她也提到，這次選舉，民進黨在國會席次不如民眾期待，年輕選票大量流失，但不能氣餒，要更加謙卑前進，民進黨絕對不能再打高空，也不能不正面回應人民的期待。

陳亭妃服務處表示，依總票數13萬2377票與每票選舉補助款30元換算，3分之2為264萬7540元，全數捐出作為關懷感恩列車啟動的經費。辦公室正在接洽信託相關事宜，會同會計師、律師協助。