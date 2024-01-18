戰立法院龍頭！ 韓國瑜宣布「韓江配」

2024大選過後，新一屆立法院將於2月1日開議，立法院長龍頭的爭奪備受矚目，藍營有意推出不分區當選人韓國瑜，綠營人選則是現任立法院長游錫堃。究竟立法院長有多重要？媒體人尚毅夫日前在政論節目中分析，立法院長不只是「敲槌子」，還有三大重要性。

尚毅夫16日在節目《新聞面對面》中指出，立法院長不只是敲槌子，有三大重要性，第一，遇到重要議案，議程進行是院長掌握在手上；第二，院會最重要的議程由程序委員會處理，而該議程由立法院長底下的秘書處編的；第三，朝野協商，院長要不要賣力去遊說雙方達成共識，或是根本不理，直到最後進行表決。

因此尚毅夫說，院長其實有很多影響性，不是只有敲槌，不然今天誰當都不重要。至於副院長部分，他說，相對不重要，不管是民進黨執政，或是國民黨國會多數當正副院長，重要事情都是由院長出來主持，因此副院長重要性端看院長決定。