因應疫後國旅市場快速變化，交通部觀光署與台灣觀光遊樂區協會號召全台觀光遊樂園業者力拚觀光，並於18日舉行「台灣好樂園遊點樂」啟動記者會。觀光署副署長林信任（中）、台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌（右二）、觀光大使巫苡萱（右）、宜芳（左）與觀光局吉祥物喔熊組長（左二）合影。（粘耿豪攝）

疫後觀光旅遊熱絡，交通部觀光署統計，全台27家遊樂園去年超過2千萬人次入園、產值166億元，創下新高紀錄；觀光署今年首度結合24家遊樂園，推出「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，提供入園消費累積點數抽iPhone、抽100萬現金等獎項，觀光署預估遊樂園來客數可望成長5至10％。

觀光署今（18）日舉辦「台灣好樂園遊點樂」啟動記者會，與會遊樂園業者紛紛派出各家的吉祥物人偶搶客，觀光署吉祥物「喔雄」與其他造型可愛逗趣的吉祥物，一字排開，現場氣氛熱鬧不已。

觀光署副署長林信任致詞時表示，台灣27家觀光遊樂園，去年遊客人次達2021萬、年營業額142億元，其中20萬人次是外國客，以東南亞旅客為大宗，今年將到印尼及越南推廣。透過數位會員平台的活動發揮1＋1大於2的效益，串聯樂園的多元化優勢。

觀光署指出，「台灣好樂園遊點樂」數位會員平推出系列優惠活動，包含「遊好康」入園折抵門票或住宿，讓民眾以符合票種的最低票價入園；「遊點樂」會員累積點數，可以參加輪盤抽獎活動，還有手作DIY體驗，更可以跟人氣的動物近距離接觸，體驗大自然等。

觀光署提到，遊點樂的點數還可以抽樂園護照，入園填問券可月月抽iPhone手機，年底還有100萬現金抽獎，只要累積入園都有機會抽大獎。相關活動可至主題樂園網（https://www.themepark.net.tw）、台灣好樂園臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/themeparks.net.tw）查詢。

林信任會後受訪表示，今年推出「台灣好樂園遊點樂」活動，鎖定新的目標客群去行銷，希望吸引年輕人或老少都到遊樂園旅遊，也透過好樂園網站7種語言加強海外行銷，去年觀光署到菲律賓、泰國推廣，今年以印尼與越南為主，新南向國家對台灣遊樂園有很大喜好，是一個觀光新藍海，盼國外旅客入園比例提升。

媒體問到去年台日觀光逆差300萬人次，是否日本人不來台灣旅遊，林信任說，日本海外旅遊恢復很慢，一方面是日幣貶值，加上國內旅遊大幅補貼，造成日本客出國比預期低很多。台灣是日本出國旅遊前三名，不是說日本客不來台灣 而是整體出國人數比較少。

至於台灣國旅住宿費過高，林信任表示，據統計調查去年國旅人次突破1.9億 超越疫情之前，國內旅遊相當興盛，官方會結合旅宿業推出平日優惠，未來觀光署各地假日活動移到平日舉辦，透過分流疏散方式讓大家參加，以平穩房價平穩，並提升旅遊品質。