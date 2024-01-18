疫後觀光旅遊熱絡，交通部觀光署統計，全台27家遊樂園去年超過2千萬人次入園、產值166億元，創下新高紀錄；觀光署今年首度結合24家遊樂園，推出「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，提供入園消費累積點數抽iPhone、抽100萬現金等獎項，觀光署預估遊樂園來客數可望成長5至10％。
觀光署今（18）日舉辦「台灣好樂園遊點樂」啟動記者會，與會遊樂園業者紛紛派出各家的吉祥物人偶搶客，觀光署吉祥物「喔雄」與其他造型可愛逗趣的吉祥物，一字排開，現場氣氛熱鬧不已。
觀光署副署長林信任致詞時表示，台灣27家觀光遊樂園，去年遊客人次達2021萬、年營業額142億元，其中20萬人次是外國客，以東南亞旅客為大宗，今年將到印尼及越南推廣。透過數位會員平台的活動發揮1＋1大於2的效益，串聯樂園的多元化優勢。
觀光署指出，「台灣好樂園遊點樂」數位會員平推出系列優惠活動，包含「遊好康」入園折抵門票或住宿，讓民眾以符合票種的最低票價入園；「遊點樂」會員累積點數，可以參加輪盤抽獎活動，還有手作DIY體驗，更可以跟人氣的動物近距離接觸，體驗大自然等。
觀光署提到，遊點樂的點數還可以抽樂園護照，入園填問券可月月抽iPhone手機，年底還有100萬現金抽獎，只要累積入園都有機會抽大獎。相關活動可至主題樂園網（https://www.themepark.net.tw）、台灣好樂園臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/themeparks.net.tw）查詢。
林信任會後受訪表示，今年推出「台灣好樂園遊點樂」活動，鎖定新的目標客群去行銷，希望吸引年輕人或老少都到遊樂園旅遊，也透過好樂園網站7種語言加強海外行銷，去年觀光署到菲律賓、泰國推廣，今年以印尼與越南為主，新南向國家對台灣遊樂園有很大喜好，是一個觀光新藍海，盼國外旅客入園比例提升。
媒體問到去年台日觀光逆差300萬人次，是否日本人不來台灣旅遊，林信任說，日本海外旅遊恢復很慢，一方面是日幣貶值，加上國內旅遊大幅補貼，造成日本客出國比預期低很多。台灣是日本出國旅遊前三名，不是說日本客不來台灣 而是整體出國人數比較少。
至於台灣國旅住宿費過高，林信任表示，據統計調查去年國旅人次突破1.9億 超越疫情之前，國內旅遊相當興盛，官方會結合旅宿業推出平日優惠，未來觀光署各地假日活動移到平日舉辦，透過分流疏散方式讓大家參加，以平穩房價平穩，並提升旅遊品質。
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