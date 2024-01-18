農曆春節即將到來，台北市政府17日與台北市議會暨工商各界共同舉辦「台北市各界113年春節敬軍慰問」活動，台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽，與工商界敬軍代表親赴忠愛營區頒贈國防部全民防衛動員署後備指揮部、憲兵指揮部、陸軍第6軍團指揮部、資通電軍指揮部、空軍作戰指揮部、憲兵202指揮部以及台北市後備指揮部等41個北市周邊國軍單位慰勞金，感謝部隊長過去1年來對北市府各項演習及市政工作的支持與協助。

蔣萬安表示，因為有國軍弟兄姊妹們不分晝夜守護國土及家園，台北市民才得以安居樂業，一定要利用這個機會代表全體台北市民向無私奉獻、辛勞付出的國軍表達崇高敬意與新春祝福，另一方面。

蔣萬安說，在他就職一週年時，提出打造台北為「安全之都」、「運動之都」及「未來之都」的願景，其中又以「安全之都」為首要目標，一座城市除了交通安全、治安及婦幼安全以外，最重要的就是維護整座城市安全第一線的國軍們，國軍是安定民心很重要的一股力量，希望未來能夠繼續與市府一同守護市民安全。

最後，蔣萬安與戴錫欽也同時關懷慰問在營服役的市籍官兵子弟，除感謝部隊平日對他們良好的照顧與訓練，更肯定他們是守護國家最重要的防線。另外，對於照顧台北市籍軍事訓練役男的21個訓練中心及部隊，市府也以匯款方式表達感謝暨春節慰問之意。