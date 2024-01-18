民進黨立委鄭運鵬在競選期間帶著兒子「德德」一同掃街，意外讓兒子的高顏值引起外界關注，不僅有許少人敲碗要他原地出道，更傳出有經紀公司找上門；對此，鄭運鵬的助理也回應了。

鄭運鵬兒子「德德」憑出眾外型受到關注，IG追蹤人數更在短時間內突破5萬，根據《鏡週刊》報導，不少網友敲碗德德可以出道，甚至外傳有經紀公司找上門，對此，鄭運鵬的助理表示，沒有任何經紀公司前來接洽，「不知道誰在傳」，而目前德德專心學業，爸媽也希望保有他的隱私，婉拒媒體的專訪。

事實上，鄭運鵬兒子「德德」當時意外爆紅，成為各大社群、論壇討論對象，更被封為「桃園車銀優」，且在他爆紅後，還有網友替他建立維基百科，並將他歸為童星，清楚寫下爆紅的地點、日期、原因，分別是「桃園的街上」、「2024年1月12日」、「鄭運鵬的拜票行程」。

此外，連鄭運鵬13日在社群發表敗選文的文末也自稱「鄭運鵬兒子的爸爸」，引發許多網友歪樓「國民公公該做事了，見面會呢」、「敲碗見面會」、「要不要考慮轉職德德經紀人？（欸不是）」。