BELLINI Pasta Pasta ＋ MOLINO 春節推出「新春歡聚分享餐」。（三澧餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

看好春節聚餐需求，不少餐飲集團都獻上划算優惠，三澧餐飲集團也不例外，各品牌於新春期間分別推應景主題料理，標榜內用到外帶一應俱全，更加碼推春節刮刮樂活動，豪禮總價值逾550萬元，最大獎為6688元好運抵用金，還有BELLINI Pasta Pasta 雙人套餐價值1280元等獎項，且標榜中獎率100％ 人人有獎。

Mo-Mo Paradise春節提供「澳洲和牛生食組外帶」，讓民眾在家輕鬆圍爐。（三澧餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

2月8日至2月14日至三澧集團旗下品牌：BELLINI CAFFE／BELLINI Pasta Pasta／ MOLINO手工義大利麵 ／ MO-MO PARADISE ／天吉屋／吉天麩羅等任一間店鋪消費，結帳金額滿1000元即送刮刮卡1張，可中好運抵用金6688元、1688元、888元等。另有餐點兌換券，像是 BELLINI Pasta Pasta雙人經典套餐（價值1280元）、吉天麩羅 富套餐（價值1480元）等。

吃天吉屋「極上祥龍天丼」，有機會抽天吉屋免費請吃一整年（三澧餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

此外，日系料理品牌由連續10年榮獲日本全國天丼金賞獎的「天吉屋」，隆重推出「極上祥龍天丼」820元，選用美國花龍龍蝦，以生鮮速凍保持肉質的彈性與甜美，裹粉酥炸後口感彈牙鮮甜，搭配生食級干貝、入口即化的半熟蛋，最後淋上獨家秘熬醬汁一同拌入越光米飯，濃郁蛋香與鹹甜交織的米飯香非常開胃。2月5日至2月29日點購「極上祥龍天丼」就有機會抽天吉屋免費請吃一整年，中獎者每月可來店免費兌換天吉屋菜單內料理一份／次（共12個月）。

壽喜燒品牌 MO-MO PARADISE 因應國人年節與家人團圓喜吃鍋物，推出澳洲和牛鍋物外帶、外送服務，即日起推出「澳洲和牛雙人生食外帶套餐」 1080元。肉品提供2款澳洲和牛前腿心及三叉肉M6-7等級，前腿肉－油花瘦肉分佈比例完美，肉質鮮嫩，三叉肉－臀部至後腿的部位，口感扎實有彈性；搭配MO-MO PARADISE人氣第一的壽喜燒、澳洲和牛肉扒住東京都特選醬油的甘口滋味，肉脂香氣結合甘甜醬汁在舌尖交織漫延。

義式料理品牌BELLINI Pasta Pasta 及 MOLINO手作義大利麵，共同推出「新春歡聚分享餐」2980元約4人份的分享餐，由義式料理主廚特製5款新春料理，包括主菜「稻草煙燻燒炭烤翼板牛排＆豬梅花」，翼板牛排香甜多汁、舒肥過後的豬梅花，吃起來口感Q彈帶勁，上桌前於鍋內使用稻草煙燻，呈現兩款肉品多層次的風味。