2024總統立委大選落幕，三黨呈現不過半，而新國會將於2月1日開議，民進黨面對三黨未過半，已經準備上緊發條，民進黨立院黨團近日發出通知，將於1月23日針對第11屆立委及幕僚舉辦共識營，民進黨主席賴清德將到場致詞，並由立法院長游錫堃及黨團總召柯建銘擔任講者，說明「民主國會」及「立法院黨團運作」。

賴清德日前出席公開活動時表示，他一定會認真打拚，不會因為國會沒過半就失志，就放棄；他強調，挑戰愈大，他會用心愈深，成就一定會更高。風平浪靜是看不到美麗的浪花，立法院沒有過半是人民的選擇，民主社會要尊重，人民決定希望選出有能力的政府，也國會監督力量更有效率，必須接受及尊重。

選舉結果出爐，雖然由民進黨賴清德當選總統，但立院113席民進黨僅拿下51席、國民黨52席、民眾黨獲得8席、無黨籍則有2席，新國會由國民黨拿下最大黨，將會是民進黨接下來執政的一大挑戰。