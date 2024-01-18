前立委郭正亮17日在網路節目中表示，高端疫苗開始製作後，只有首批疫苗送到食藥署檢驗，之後的批號沒有做抽檢、驗貨等管理，理由是比照BNT和AZ。食品藥物管理署今天澄清，國人使用的新冠肺炎疫苗，皆有逐批辦理檢驗封緘，這個說法明顯與事實不符。

根據《藥事法》74條規定，依據微生物學、免疫學學理製造的血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，須經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後，派員抽取樣品，經檢驗合格，並加貼查訖封緘，才可以銷售。

食藥署副署長王德原指出，食藥署共受理高端公司申請45批、566萬4743劑新冠肺炎疫苗檢驗封緘案，每批疫苗在派員赴倉儲現場查核取樣後，皆送回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、無菌試驗、細菌內毒素試驗、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量及效價等11項檢驗，檢驗與審查皆合格後，始核發封緘證明書放行封緘。

王德原說，自2021年3月首批新冠疫苗輸入台灣以來，包括AZ、莫德納、BNT、Novavax及高端公司生產的新冠肺炎疫苗，食藥署均依據《藥事法》第74條辦理生物藥品檢驗封緘，包含逐批查核、抽樣、檢驗、審查等程序，每批疫苗皆在檢驗與審查合格後始封緘放行。