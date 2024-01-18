立院龍頭怎搭配？國民黨傳擬推「這組合」 趙少康一聽急喊：民眾黨不是小弟 @ChinaTimes

更新時間：14時06分

更新內容：韓國瑜下午近14許於臉書宣布，參選國會龍頭的副院長搭檔為江啟臣，但若民眾黨有意合作，江願意讓賢。

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2024大選結束後，下屆立院正副龍頭之爭，引發各界關注，近日有消息傳出，若藍白還是不能合，那麼國民黨除已規劃由韓國瑜角逐院長，賴士葆、江啟臣、羅明才等藍委，都是可能的副院長候選人。但資深媒體人趙少康呼籲，立法院一定要藍白合，且國民黨得尊重民眾黨，「它不是你的小弟。」

趙少康今（18）日指出，雖然藍白過往有很多恩怨，但他建議雙方過去的事就算了，未來在立院很多法案、人事同意權、政策、預算……等事務還是要合作，不合作，在野黨就沒力量。

而如果要藍白合，趙少康表示若院長人選是國民黨推舉，副院長就要聽民眾黨的意見，「這才叫合，否則都是我的，這叫什麼合作呢？」趙直言，民眾黨的8席立委很關鍵，且民眾黨不是國民黨的小弟，必須尊重它是一個獨立政黨。

「國民黨是個大黨，展現誠意嘛！」趙少康說，民眾黨要是願意合作，但不打算推派立法院副院長人選，屆時再由國民黨推派沒問題，「但總要先尊重它嘛！ 說我們來合作，你是不是也有適當人選，要尊重人家的決定。」