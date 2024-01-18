金龍冠食品贈400份千元《幸福食物箱》，不審資格有需要就能領。

年節將至，不少公司行號發起寒冬送暖，募集物資、餐食提供給有迫切需要的民眾或家庭，位於嘉義縣民雄工業區的金龍冠食品股份有限公司，今年首度成立《幸福保護站》，打造價值上千元的《幸福食物箱》，限量400份，連續3個禮拜三在廠區發放，昨17日首日吸引近百家庭到場領取，金龍冠食品公司表示，資格不限，也不會審查身分，有需要就來領取。

金龍冠食品公司主管鄭淑貞表示，金龍冠《幸福保護站》成立，是公司及所屬員工發起，主要有感偏鄉或需要救助的家庭隱藏在社會角落,，又考量有些學童在校會打包營養午餐回家，寒假成了空窗期，為盡微薄力量，公司攜手統和有機農場，發起這次《幸福食物箱》捐贈活動，希望在寒假期間幫助突發需要援助的家庭，讓孩子們在寒假中不挨餓。

金龍冠食品股份有限公司打造價值上千元的《幸福食物箱》，限量400份，17日首度發放，吸引近百民眾前來領取。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

金龍冠食品股份有限公司打造價值上千元的《幸福食物箱》，限量400份，17日首度發放，吸引近百民眾前來領取。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鄭淑貞說，《幸福食物箱》9大內容物市價1000多元，包含芋頭肉圓、荷葉米糕、洋菇麻油雞、雙喜湯圓，蝦子珍珠丸，榛果巧克力蛋糕及當季蔬菜，有甜點及熱湯，將發出400箱，17日已領到《幸福食物箱》的民眾表示，《幸福食物箱》很具份量，可以拿回家跟家人及隔壁鄰居分享，寒假期間及過年期間不斷炊，相當感謝金龍冠食品公司。

鄭淑貞表示，有需要援助的家庭或孩子24日及1月31日下午5點至5點30分可以到位在民雄工業區中正路34號的金龍冠公司二廠《幸福守護站》領取一箱食物，只需填寫基本資料即可領取，每次約100箱，3周會送出400箱。