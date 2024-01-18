韓國瑜。（資料照／姚志平攝）

戰立法院龍頭！ 韓國瑜宣布「韓江配」

新一屆國會龍頭爭霸戰開打，國民黨是否與民眾黨藍白合備受關注。立委當選人韓國瑜今(18日)在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。韓國瑜說，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。不過韓也留伏筆，表示「只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。」

韓國瑜下午近14許在臉書指出，2024的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。

韓國瑜並感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局！但他也提到，仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒，學會「謙卑」、「反省」、「改變」。不論如何，「國瑜都會堅持本心、盡我全力，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸。」