美系外資表示，現階段就算全球有一些PMIC業者將他們的產品週期接近尾聲(15~20年)的產品提高約10%的ASP，以維持其晶圓廠和後端成本，但大多數業者仍是在降低價格。以大中華區PMIC業者來說，第一季ASP預計將下降2%(去年第三季、第四季約是下降2~3%)，全球IDM業者更積極針對車用、工業應用等領域積極降價，幅度達5%~10%。

美系外資表示，儘管現在庫存水位處於更健康的狀態，但PMIC業者僅能在成熟製程相對短缺的時候提高價格而已，且預計該狀況在2024年不會發生。

就台系PMIC業者來說，美系外資認為，對於矽力*-KY、力智等在2024年表現仍賦予期望，預期全年營收將成長20%~30%。根據產業調查顯示，矽力*-KY第一季營收將比大陸同樣更強勁，主要是因為經銷商的庫存水位比去年第四季又更低了。至於ASP方面，平均ASP在第一季仍會季減少約2%。至於力智，則預計第一季營收將恐將季減少中個位數，主要是因為營運主力NB、電池業務疲軟，而SPS業務線 仍然具有挑戰性，因為力智仍然需要時間來開發Vcore(可以提供顯示卡精準且穩定之運算核心電壓)產品。